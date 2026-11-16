CROWN stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CROWN veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 81,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 152,00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 106,17 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 108,46 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at