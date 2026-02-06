|
06.02.2026 06:31:28
Crown stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Crown lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,02 USD je Aktie vermeldet.
Crown hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,13 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 6,38 USD beziffert, während im Vorjahr 3,55 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Jahresumsatz wurde auf 12,37 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 11,82 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.