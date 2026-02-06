Crown stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Crown lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,02 USD je Aktie vermeldet.

Crown hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,13 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 6,38 USD beziffert, während im Vorjahr 3,55 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Jahresumsatz wurde auf 12,37 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 11,82 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at