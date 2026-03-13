CROWN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CROWN hat am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 436,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 78,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 112,46 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 113,10 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1256,00 KRW. Im Vorjahr waren 1314,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,54 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 444,84 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 438,10 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at