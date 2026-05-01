CRRC: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CRRC ließ sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CRRC die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

CRRC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,110 HKD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 60,73 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 52,04 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at