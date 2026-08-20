CRRC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CRRC äußerte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,19 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 HKD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat CRRC im vergangenen Quartal 89,62 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CRRC 76,70 Milliarden HKD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at