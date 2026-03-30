30.03.2026 06:31:29

CRRC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CRRC präsentierte am 27.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,12 HKD gegenüber 0,190 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat CRRC im vergangenen Quartal 97,84 Milliarden HKD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CRRC 101,52 Milliarden HKD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,500 HKD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,470 HKD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat CRRC in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 295,11 Milliarden HKD im Vergleich zu 266,27 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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