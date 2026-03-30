CRRC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CRRC hat am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,500 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,66 Prozent zurück. Hier wurden 12,58 Milliarden USD gegenüber 13,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,28 USD gegenüber 1,20 USD im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 37,85 Milliarden USD – ein Plus von 10,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem CRRC 34,12 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at