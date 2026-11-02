CRRC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CRRC hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

CRRC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 HKD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,62 Prozent auf 73,29 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70,05 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at