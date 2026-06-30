Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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30.06.2026 18:45:05
Cruise passengers 'stranded' after air con failure to be flown home
TUI has apologised and told passengers it has arranged flights home for tomorrow and a full refund.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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