Crurated kündigt exklusive Events für 2023 an

LONDON, April 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crurated, die in London ansässige, mitgliedschaftsbasierte Wein-Community, die Weinkenner mit Erzeugern von Weltrang zusammenbringt, hat heute die Termine der Events für das Jahr 2023 angekündigt. Die Events von Crurated finden in einigen der renommiertesten Restaurants, Weingüter und Hotels der Welt statt und bringen Mitglieder mit ihren Lieblingswinzern zusammen. Die Teilnehmer haben auch die Chance, perfekt abgestimmte Menüs von weltberühmten Küchenchefs in luxuriösen Umgebungen zu verkosten. Um mehr zu erfahren oder sich anzumelden, besuchen Sie https://crurated.com/events/ .



"Unsere Events finden im kleinsten Kreis statt und bringen weltberühmte Winzer mit den Menschen zusammen, die ihre Weine lieben", erläuterte Alfonso de Gaetano, der Gründer von Crurated. "Unser Team verwendet große Sorgfalt darauf, Erlebnisse zu schaffen, die es so wahrscheinlich noch nie gab. Von direkten Gesprächen mit Weinerzeugern bis hin zu Aufenthalten an einigen der schönsten Orten der Welt und Speisen von preisgekrönten Küchenchefs – diese Events darf man einfach nicht verpassen."

17. Mai: Crurated bereitet den Teilnehmern einen unvergesslichen Abend mit erlesenen Speisen und ausgezeichneten Weinen im Restaurant Legacy Records in New York City. Zusammen mit dem Winzer Pierre-Vincent Girardin serviert das Team verschiedenste Weine des Weinguts Pierre Girardin in Magnum-Größe, darunter Meursault Les Narvaux 2021, Corton-Charlemagne Grand Cru 2021, Pommard 1er Cru Les Rugiens Bas 2021, Vosne-Romanée 2020, Échezeaux Grand Cru 2019, Puligny-Montrachet 1er Cru Les Pucelles 2018 und Bâtard-Montrachet Grand Cru 2020. Die Teilnahme an diesem exklusiven Event ist zahlenden Mitgliedern vorbehalten und erfordert eine Einladung.

12.–14. Juni: Crurated nimmt zehn glückliche Gäste mit auf eine ganz besondere Reise in die Champagne, bei der die besten Weingüter der Region besucht werden. Die Teilnehmer speisen in familiärer Atmosphäre oder exklusiven Restaurants und lernen verschiedene Winzer kennen, z. B. Mathieu Roland-Billecart, CEO von Billecart-Salmon, Frédéric Rouzaud, Eigentümer von Louis Roederer, Alexandre Chartogne von Chartogne-Taillet, Raphaël Bérêche von Bérêche et Fils oder Rodolphe Péters von Pierre Péters. Untergebracht werden unsere Gäste in der luxuriösen Résidence Eisenhower.

11. Juli: Im Fünf-Sterne-Clubhaus der ökologischen Villenanlage Sabina Ibiza erwartet Crurated und 16 Teilnehmer ein köstlicher Lunch. Das Restaurant La Paloma serviert die Speisen, und die Gäste lernen die Winzer der Weingüter Vincent Dancer und Pierre Girardin kennen und können deren Weine verkosten.

6. Oktober: Crurated gibt ein exklusives Winzerdinner für 12 Gäste in einem der berühmtesten Restaurants, dem Asador Etxebarri im Baskenland, das als ein gastronomisches Zentrum der Welt gilt. Lernen Sie die Weinerzeuger kennen und verkosten Sie eine Auswahl der Weine von La Conseillante aus Pomerol und von Pierre Péters aus der Champagne. Dazu genießen die Gäste ein perfekt abgestimmtes Menü des baskischen Küchenchefs Victor Arguinzoniz.

6.–11. November: Eine exklusive Gruppe von Weinliebhabern erhält die Gelegenheit, in Bangkok, Hongkong oder Singapur ein Winzerdinner mit Vincent Dancer vom Weingut Vincent Dancer und Charles Lachaux vom Weingut Arnoux-Lachaux zu genießen. Weitere Informationen zu diesen exklusiven Events werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben.



Über Crurated

Crurated startete im Jahr 2021 mit Schwerpunkt auf Frankreich und Italien und ist eine mitgliedschaftsbasierte Wein-Community, die Weinkenner direkt mit Erzeugern von Weltrang zusammenbringt. Ein Team von Spezialisten bietet personalisierte Dienstleistungen und authentische Erlebnisse, während der nahtlose Logistikservice von Crurated dank sicherer Weinkellerlagerung und innovativer Blockchain-Technologie Qualität und Herkunft garantiert. Um Mitglied zu werden, besuchen Sie crurated.com.

