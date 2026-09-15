CRYMSON: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CRYMSON hat am 14.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,72 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CRYMSON -0,140 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 12,47 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CRYMSON 5,55 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at