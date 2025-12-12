CRYMSON gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CRYMSON hat am 11.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,50 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,530 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

CRYMSON hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,60 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at