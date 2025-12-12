|
12.12.2025 06:31:28
CRYMSON gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
CRYMSON hat am 11.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,50 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,530 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
CRYMSON hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,60 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!