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12.06.2026 06:31:29
CRYMSON verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
CRYMSON hat am 11.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.
CRYMSON hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,110 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 18,85 Milliarden JPY gegenüber 4,42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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