Cryo-Cell Internat: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Cryo-Cell Internat hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,47 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,300 USD. Im Vorjahr waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 31,57 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 31,99 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at