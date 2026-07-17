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17.07.2026 06:31:29
Cryo-Cell Internat: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Cryo-Cell Internat präsentierte in der am 15.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.
Cryo-Cell Internat hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,8 Millionen USD – eine Minderung von 1,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,9 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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