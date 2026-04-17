Cryo-Cell Internat stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cryo-Cell Internat lud am 14.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at