Cryo-Cell Internat verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cryo-Cell Internat hat am 09.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 7,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at