CryoPort: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CryoPort hat am 03.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

CryoPort hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,420 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 23,65 Prozent auf 45,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte CryoPort 59,5 Millionen USD umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 1,40 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CryoPort -2,490 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 228,38 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 176,18 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at