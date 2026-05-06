CryoPort zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CryoPort hat am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,25 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CryoPort ein EPS von -0,280 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 47,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at