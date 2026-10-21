Coinbase Aktie

Coinbase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076

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21.10.2026 10:00:02

Crypto and Beyond? Here's Why Robinhood is a Better Buy Than Coinbase Today

As digital assets and retail trading converge, investors must decide which gateway offers better long-term potential. Choosing between Coinbase Global (NASDAQ:COIN) and Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) depends on your appetite for crypto.

Coinbase serves as a pure-play infrastructure giant for the onchain economy, while Robinhood operates a broader financial supermarket for various asset classes. They target similar retail demographics but rely on very different revenue models. Understanding how each company manages its balance sheet and regulatory hurdles is key to deciding which stock fits your 2026 portfolio.

Coinbase Global provides a platform for trading various digital assets, serving consumers, institutions, and developers across more than 100 countries. The company is a prominent name among fintech stocks and generates most of its revenue from transaction fees, particularly from Bitcoin (CRYPTO:BTC) and Ethereum (CRYPTO:ETH) trading pairs. Its reliance on stablecoin revenue through a partnership with Circle Internet Group(NYSE:CRCL) adds a layer of customer concentration risk to the business.

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Aktien in diesem Artikel

Coinbase 150,56 -4,72% Coinbase
Robinhood 86,25 -4,83% Robinhood

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ATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.
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