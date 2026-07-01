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01.07.2026 22:14:58
Crypto Brought Trump a Huge Windfall, Even as Many Investors Lost Big
President Trump and his family reaped vast financial rewards from a memecoin that generated losses for hundreds of thousands of investors.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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