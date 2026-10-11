OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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11.10.2026 11:45:00
Crypto Investors Can Now Buy a Cathie Wood Investment Fund That Holds SpaceX and OpenAI. Here's What You Need to Know to Get Started.
Eligible U.S. investors can now buy Cathie Wood's ARK Venture Fund (CRYPTO: ARKVX) as a token on the Ethereum (CRYPTO: ETH) blockchain, Space Exploration Technologies was the fund's top holding, with a weight of 7.1%, ahead of the prediction market Kalshi at 5.8%, OpenAI at 5.4%, and Anthropic at 4.1%.
Does it even make sense to buy a token that effectively brings a rocket company and two artificial intelligence labs to your crypto wallet? Let's walk through how this fund works to start.
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