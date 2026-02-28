NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
28.02.2026 01:30:00
Crypto Is Sliding. Here's How I'd Invest $1,000 Right Now for the Long Term
It's impossible to ignore what's happening in the crypto market right now. Prices of top cryptocurrencies are down as much as 30% to start the year, and the number of top cryptocurrencies posting positive returns for the year has dwindled to a small handful.With that in mind, I'm taking a defensive approach right now. I'm choosing cryptocurrencies that offer plenty of downside protection, while simultaneously offering the prospect of outsize returns over the long haul. Here's how I'd put $1,000 to work right now.Right now, Bitcoin (CRYPTO: BTC) accounts for an astounding 60% of the crypto market's total market cap. Thus, any market-weighted crypto index or market-weighted crypto fund will be heavily weighted toward Bitcoin. I'm choosing to go overweight here, with plans to put $700 into Bitcoin.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|9,85
|-1,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.