Cryptocurrency markets remained under pressure on Tuesday, November 17, as attempts to recover from last weekend's brutal sell-off continued to falter. As of early evening, Bitcoin (CRYPTO:BTC) was down 1.29% to $63,990.47, while Ethereum (CRYPTO:ETH) fell 1.22% to $1,796.92, slipping below the psychologically important $1,800 level. Solana (CRYPTO:SOL) bucked the broader trend, rising 2.15% to $73.04. Despite pockets of strength, deteriorating liquidity conditions remain a significant concern for cryptocurrency investors.

Several headwinds are converging that threaten to derail a cryptocurrency market recovery. Weakness in equity markets, elevated Treasury yields, and uncertainty surrounding Nvidia's highly anticipated earnings report continue to weigh on investor risk appetite. Although the recent wave of forced liquidations appears to have subsided, buying pressure remains subdued.

Beneath the surface, however, a more concerning trend is developing. According to CoinDesk, capital is exiting the cryptocurrency market through stablecoins at the fastest pace since 2022. Stablecoins serve as a primary source of liquidity within digital asset markets, and a contraction in their supply suggests investors are withdrawing capital rather than simply rotating between cryptocurrencies. This erosion of liquidity could leave the market increasingly vulnerable to further sell-offs.

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