Rare Holdings Aktie
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18.11.2026 23:25:02
Crypto Market Today, Nov. 18: Bitcoin's 12% Weekly Plunge Has Triggered a Rare Signal With a Surprising History
Cryptocurrency markets extended their recent sell-off on Wednesday, November 18, as deteriorating liquidity conditions and weakening risk appetite continued to weigh on digital assets. Bitcoin is once again approaching its recent lows near $62,000, while a rare breach of a long-term technical indicator is drawing considerable attention from investors.
As of early evening, Bitcoin (CRYPTO:BTC) was down 3.84% to $62,386.56, while Ethereum (CRYPTO:ETH) fell 3.80% to $1,753.33 and Solana (CRYPTO:SOL) declined 2.88% to $72.94. Although near-term downside risks remain elevated, historical market cycles suggest that periods of comparable weakness could present compelling opportunities for long-term investors.
Selling pressure intensified on Wednesday as investors awaited further insight into the Federal Reserve's monetary policy outlook. With Treasury yields remaining elevated and liquidity continuing to deteriorate across cryptocurrency markets, investors appear increasingly reluctant to take on additional risk. The ongoing unwind of leveraged positions has compounded selling pressure, while subdued spot market demand has made it difficult for cryptocurrencies to sustain meaningful rallies.
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