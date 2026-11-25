NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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25.11.2026 23:06:19
Crypto Market Today, Nov. 25: Bitcoin, Ethereum, and Solana as Short Liquidations Fuel Fragile Rebound
As of early evening on Wednesday, November 25, Bitcoin (CRYPTO:BTC) had gained 0.66% to $60,139.47, while Ethereum (CRYPTO:ETH) rose 0.45% to $1,685.21. Solana (CRYPTO:SOL) outperformed both, climbing 1.20% to $70.47. Despite Wednesday's gains, all three cryptocurrencies remain under pressure following their recent declines.
Bitcoin's recovery above $60,000 was supported by liquidations of leveraged short positions, as traders betting on further declines were forced to close their positions. However, the rebound appears largely driven by short covering rather than a meaningful improvement in underlying demand, with institutional investors continuing to withdraw capital from cryptocurrency investment funds.
Cryptocurrency exchange-traded funds (ETFs) also posted modest gains on Wednesday, reflecting the recovery in underlying digital asset prices. The iShares Bitcoin Trust ETF (NASDAQ:IBIT) rose 0.92%, while the Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (NYSEMKT:FBTC) gained 0.87%. Meanwhile, the iShares Ethereum Trust ETF (NASDAQ:ETHA) climbed 0.90% as Ethereum edged higher.
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