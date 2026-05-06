Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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06.05.2026 06:00:31
Crypto’s ‘decentralised finance’ sector hit by investor exodus after hacks
DeFi was once touted as the future of finance but traders have grown concerned over the security of these projectsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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