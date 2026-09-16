BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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16.09.2026 03:00:26
Crypto’s push Into Wall Street suffers setback after bill fails
CRYPTOCURRENCY’S long march into mainstream finance took a step backward on Tuesday (Sep 15) when the US Senate failed to advance the...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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