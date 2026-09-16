Crypto’s push Into Wall Street suffers setback after bill fails

BILL Holdings Aktie

BILL Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000

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16.09.2026 03:00:26

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