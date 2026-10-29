Crystal Growth and Energy Equipment A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Crystal Growth and Energy Equipment A hat am 26.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 CNY je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Crystal Growth and Energy Equipment A ebenfalls 0,040 CNY je Aktie eingebüßt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 276,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,6 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 77,5 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at