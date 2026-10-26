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26.10.2026 06:31:29
Crystal Valley Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Crystal Valley Financial hat am 24.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,03 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,63 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,00 Prozent auf 13,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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