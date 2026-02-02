Crystal Valley Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Crystal Valley Financial hat am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat Crystal Valley Financial mit einem Umsatz von insgesamt 12,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,24 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 8,22 USD beziffert. Im Vorjahr waren 8,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 50,18 Millionen USD, während im Vorjahr 47,18 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at