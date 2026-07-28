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28.07.2026 06:31:29
Crystal Valley Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Crystal Valley Financial lud am 26.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurden 2,67 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Crystal Valley Financial 2,35 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 13,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,4 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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