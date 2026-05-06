Crystal Valley Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Crystal Valley Financial lud am 03.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,07 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at