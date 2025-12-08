|
08.12.2025 06:31:29
Crystal Valley Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Crystal Valley Financial hat am 06.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 2,63 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Crystal Valley Financial 2,20 USD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat Crystal Valley Financial mit einem Umsatz von insgesamt 13,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,08 Prozent gesteigert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
