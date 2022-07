CS-Aktie: Credit Suisse strebt weitere Kosteneinsparungen an

Derzeit seien Beratungen zwischen der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat im Gange. Dem Vernehmen nach seien die Verhandlungen über die erneuten Sparmaßnahmen schon weit fortgeschritten, heißt es. "Der Kostenapparat ist für die Erlösmöglichkeiten der Bank zu groß", zitiert die Zeitung einen zweiten Topmanager.

Ob die Bank allerdings am Mittwoch bei der Präsentation ihrer Zahlen für das zweite Quartal bereits Angaben dazu machen werde, sei laut Quellen aus dem Umfeld der Bankspitze noch nicht klar. Auch zur Höhe der Einsparungen sei noch nichts nach außen gedrungen. Allerdings gerieten durch die neue Sparrunde weitere Arbeitsplätze in Gefahr, so die Zeitung.

Eine Stellungnahme von Credit Suisse (CS) zu dem Artikel steht derzeit noch aus.

ZÜRICH (dpa-AFX)