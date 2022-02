CS-Aktie stabil: Credit Suisse wird US-Devisenhandels-Klage nicht los

Eine Bezirksrichterin in Manhattan lehnte es ab, eine Sammelklage von Anlegern gegen die Schweizer Großbank abzuweisen. Die Kläger werfen Credit Suisse vor, Kurse am Devisenmarkt manipuliert zu haben. So hätten Händler des Zürcher Instituts nichtöffentliche Preisinformationen mit Händlern anderer Banken ausgetauscht, unter anderem in Chatrooms mit Namen wie "Yen Cartel". Die Richterin erklärte, sie halte es für verfrüht, die Behauptung der Credit Suisse zu akzeptieren, dass sie nicht Teil einer Verschwörung zur Ausweitung von Devisen-Handelsspannen gewesen sei.

Die Bank sieht sich in dem Verfahren in einer guten Position. "Die Credit Suisse verfügt in dieser Sache über starke rechtliche und faktische Argumente, die wir in diesem Prozess vorlegen werden", hieß es in einer Stellungnahme. Die Anwälte der Anleger reagierten vorerst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Credit Suisse ist die letzte verbleibende Bank in dem 2013 begonnenen Kartellverfahren, nachdem 15 andere Institute Vergleiche in Höhe von 2,31 Milliarden Dollar geschlossen hatten.

Früherer Credit-Suisse-Präsident akzeptiert Quarantäne-Strafe

Schweizer Behörden haben den früheren Verwaltungsratspräsidenten der Credit Suisse, Antonio Horta-Osorio, wegen eines Verstoßes gegen Covid-Quarantäne-Bestimmungen bestraft.

"Wir können die Bußenhöhe von 2.000 Franken sowie die Gebühr von 350 Franken bestätigen", erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen. Zuvor hatte die Zeitung "Blick" darüber berichtet. Der Entscheid sei noch nicht rechtskräftig. Ein Sprecher Horta-Osorios erklärte, dieser habe das Urteil akzeptiert.

Der Portugiese war Ende November aus London in die Schweiz eingereist. Bereits drei Tage später, am 1. Dezember, verließ er das Land wieder. Damit hielt er die zehntägige Quarantänefrist nicht ein. Er zeigte sich selbst an.

Ende Dezember berichtete die Nachrichtenagentur Reuters dann, dass der Manager einer internen Untersuchung der Rechtsabteilung zufolge im Juli bei einer Reise nach England zum Wimbledon-Endspiel britische Covid-Regeln missachtet habe. Insidern zufolge förderte die Untersuchung auch weitere Verfehlungen zutage. Mitte Januar trat Horta-Osorio zurück und wurde durch den Risikoexperten Axel Lehmann ersetzt.

An der Schweizer Börse zeigt sich die Aktie der Credit Suisse am Mittwoch kaum verändert und verliert zeitweise 0,02 Prozent auf 8,87 Franken.

New York/Zürich (Reuters)