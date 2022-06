CS-Aktie steigt: Credit Suisse bestätigt Strategie und Risiko-Fokus

"Ungeachtet des schwierigen Marktumfelds konzentrieren wir uns konsequent auf die Umsetzung unserer Strategie im Übergangsjahr 2022 und die Stärkung unserer Risikokultur, während wir weiterhin auf Kundennähe setzen", erklärte Konzernchef Thomas Gottstein am Dienstag in einer Mitteilung. Die Schweizer Großbank treibe die digitale Transformation voran. Dennoch wolle das Geldhaus in den kommenden Jahren im Technologiebereich hunderte von Millionen Franken einsparen.

Auf einem Investorentreffen will Credit Suisse im weiteren Tagesverlauf die Umsetzung der Strategie in den vier Bereichen Technologie, Vermögensverwaltung, Risiko-Management und Compliance erläutern.

Für die CS-Aktie geht es an der SWX zuletzt um 0,24 Prozent auf 5,75 Franken hoch.

