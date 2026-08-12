CS-CCo,Ltd Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CS-CCo,Ltd Registered hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -3,18 JPY. Ein Jahr zuvor waren -17,350 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,12 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 838,5 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at