CS-CCo,Ltd Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CS-CCo,Ltd Registered lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -18,13 JPY. Ein Jahr zuvor waren 4,49 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 927,3 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 748,8 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at