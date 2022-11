CS Disco: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CS Disco hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2022 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,240 USD gegenüber -0,170 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 29,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at