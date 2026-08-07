CS Disco: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CS Disco hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CS Disco ein Ergebnis je Aktie von -0,180 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 38,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43,2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at