CS Disco öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CS Disco hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

CS Disco hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at