CS Disco präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CS Disco hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 USD gegenüber -0,190 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 41,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 36,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at