CS Disco stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CS Disco hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 45,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at