|
27.02.2026 06:31:29
CS Disco veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
CS Disco lud am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 41,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 37,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,720 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,930 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat CS Disco mit einem Umsatz von insgesamt 156,85 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 144,84 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,29 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.