CS Disco veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CS Disco lud am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 41,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 37,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,720 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,930 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat CS Disco mit einem Umsatz von insgesamt 156,85 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 144,84 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,29 Prozent gesteigert.

