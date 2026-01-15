|
CS LUMBER legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CS LUMBER lud am 14.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 98,40 JPY. Im Vorjahresviertel hatte CS LUMBER 199,24 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,95 Prozent auf 5,32 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
