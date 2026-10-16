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16.10.2026 06:31:29
CS LUMBER stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
CS LUMBER präsentierte in der am 15.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.
Das EPS wurde auf 110,23 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CS LUMBER 108,86 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 5,17 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,78 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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