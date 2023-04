CS-Präsident Axel Lehmann: «Daran sind wir gescheitert»

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Finews.ch"

In einer hoch emotionalen Ansprache an der letzten Generalversammlung der Credit Suisse übte CS-Präsident Axel Lehmann ein überraschend hohes Mass an Selbstkritik. Er sprach von Überrumpelung, Schmerzen, Verbitterung, der angehäuften Skandalserie und der Trauer, die am Ende nun zurückbleibe.