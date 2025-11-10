|
10.11.2025
CS Wind präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
CS Wind hat am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1325,64 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 1755,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 597,02 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 773,98 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
