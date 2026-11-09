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09.11.2026 06:31:29
CS Wind präsentierte Quartalsergebnisse
CS Wind hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 1110,47 KRW gegenüber 1350,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 677,51 Milliarden KRW gegenüber 570,96 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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